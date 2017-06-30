"Aramıza 3-4 oyuncu daha katmak durumundayız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer döneminde 3-4 oyuncu kadrolarına katmayı planladıklarını bildirdi.



2017-2018 sezonu için ilk çalışmasını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapan Altınordu'nun teknik direktörü Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon son haftaya kadar kovaladıkları play-off'a kalamadıklarını ancak çok şey kazandıklarını söyledi.



Eroğlu, genç bir kadrolarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aramıza 3-4 oyuncu daha katmak durumundayız. Bunun için acele etmek istemiyoruz. Ligin zorluğunu da düşünürsek çok çalışmamız gerekiyor. Süper Lig'den daha zor bir ligdeyiz, dengeler her an değişebiliyor. Geçen sezon yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz, bunun için çok çalışacağız. Arif Morkaya ve Sinan Osmanoğlu bizimle 5 yıldır birlikteydiler, futbolda nasıl bir futbolcuyla anlaşıyorsanız, ayrılıklar da var. Onların sözleşmeleri bitmişti. Oyun sistemine bağlı bir takımız, yine doğru sistemi yakalamaya çalışacağız. Transfer döneminde santrfor, 10 numara, orta saha ve savunmaya oyuncu katıp sezona böyle girmek istiyoruz."

Antrenmandan önce kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, idari ve teknik kadro ve futbolcularla toplantı yaptı. Sezonun ilk çalışmasına izinli Serkan Göksu katılmadı.

Hazırlıklarını kendi tesislerinde devam edecek Altınordu, 8-19 Temmuz'da Erzurum'da kamp yapacak.