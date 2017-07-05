Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı

Amerikalı Tony Taylor Banvit’te

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan 1990 doğumlu Amerika'lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı.

Amerikalı Tony Taylor Banvit’te

Kariyerine 2008-2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington'da başlayan oyuncu Tony Taylor, sırasıyla NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue, Polonya Ligi takımlarından Turow, VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımlarında oynadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #amerikalı tony #süper lig #banvit
banner863
Önceki Haber
Asırlık top mermileri gün yüzüne çıkarıldı
Sonraki Haber
Turistlerin yeni merakı 'mavi yengeç' yakalama turları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.