Kariyerine 2008-2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington'da başlayan oyuncu Tony Taylor, sırasıyla NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue, Polonya Ligi takımlarından Turow, VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımlarında oynadı.
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