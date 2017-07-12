Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Anadolu Efes Josh Adams'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Adams'ı transfer etti.

Anadolu Efes Josh Adams'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Rusya ekibi Avtodor Saratov'da tamamlayan Josh Adams'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 7,8 sayı, 3,2 asist ve 2,2 ribaunt ortalaması yakalayan 23 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncu, VTB Ligi'ndeki 13 karşılaşmasında ise 12,1 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #anadolu efes #basketbol takımı #ABDli oyuncu josh adams
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
15 Temmuz'a "korsan" afiş
Sonraki Haber
Pehlivanlar son antrenmanlarını yapıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.