Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Rusya ekibi Avtodor Saratov'da tamamlayan Josh Adams'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 7,8 sayı, 3,2 asist ve 2,2 ribaunt ortalaması yakalayan 23 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncu, VTB Ligi'ndeki 13 karşılaşmasında ise 12,1 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Adams'ı transfer etti.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Rusya ekibi Avtodor Saratov'da tamamlayan Josh Adams'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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