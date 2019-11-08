Anadolu Efes rahat kazandı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Olympiakos'u 86-67 yenerek 5. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yunan kulübü Olympiakos ile karşılaştı.
Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.
Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.
Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.
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