Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

inan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 669. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.