Anadolu Efes üst üste 4. galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 4. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, 5. dakikayı 14-5 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan lacivert-beyazlılar, skor üretmekte güçlük çeken Kızılyıldız mts karşısında 8. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde Micic ile üst üste basketler bulan ve rakibine yalnızca 2 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 15. dakikayı 29-14 önde geçti. Kızılyıldız mts, Jenkins'in peş peşe kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 9 sayıya çekti: 29-20. Kalan bölümde Kızılyıldz mts'nin Baron ve Gist ile bulduğu sayılara Larkin, Anderson, Pleiss ve Peters ile cevap veren ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-26 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne oldu. Anadolu Efes, Dunston ile pota altını etkili kullandı, Kızılyıldız mts ise hızlı hücumlardan skor üretti. Lacivert-beyazlı takım, 25. dakikayı 49-37 önde geçti. Ardından üst üste top kayıpları yapan ve temposunu kaybeden Anadolu Efes karşısında 14-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız mts, 29. dakikada ilk kez öne geçti: 49-51. Anadolu Efes, kalan bölümde Larkin ve Micic'in kazandırdığı sayılarla final periyoduna 56-51 önde girdi.

Anadolu Efes, Simon'un 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 69-58. Dış atışlardan peş peşe isabetler bulan lacivert-beyazlı ekip, son 5 dakikaya 15 sayılık avantajla girdi: 75-60. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

Öte yandan lacivert-beyazlı basketbolcular, karşılaşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açtı ve galibiyeti kutladı.

"Hiç kimse Anadolu Efes iyi oynadı diyemez ama 15 sayı farkla galip geldik"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, savunmada iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İyi savunma yaptık. Kızılyıldız mts'nin skorerlerini iyi durdurduk. Ancak 20 top kaybı yaptık. Bu, bizim için inanılmaz. Asist olarak da ortalamamızın altında kaldık. Maçın sonunda hiç kimse Anadolu Efes iyi oynadı diyemez ama 15 sayı farkla galip geldik. Bu da güçlü bir takım olduğumuzun göstergesi. Perşembe günü Panathinaikos ile yapacağımız maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, mücadelenin 3. çeyreğinde Kızılyıldız mts'nin 14-0'lık seri yakalayarak öne geçmesi ile ilgili bir soruya, "O süreçte üst üste top kayıpları yaptık. Kötü bir beş ile yakalandık. Periyodun bitimine 2 dakika kala yeni bir beş ile oynadık. Micic ve Larkin ile sayılar bulduk. Kriz anını iyi atlattık. Son çeyrekte de normal oyunumuzu oynayarak galip geldik." cevabını verdi.

"Üçüncü çeyrekte iyi bir reaksiyon verdik ancak olmadı"

Kızılyıldız mts Başantrenörü Andrija Gavrilovic ise özellikle ilk çeyrekte savunmada sergiledikleri kötü performansın sonucunda karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Anadolu Efes'in son maçlarda çok iyi oynadığını aktaran Gavrilovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. İyi oynadılar ve maçı kazandılar. Bugün kazanmak istedik, öne geçtiğimizde sürpriz yapmaya çalıştık. Üçüncü çeyrekte iyi bir reaksiyon verdik ancak olmadı. Özellikle ilk çeyrekte savunmada gösterdiğimiz kötü performansın neticesinde bizi cezalandırdırlar ve maçtan mağlup ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.