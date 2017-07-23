Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Herkes için spor teması etkinlikleri arasında yer alan 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası yüzme Yarışı yapıldı. Türk ve yabancı yarışmacılar boğazın güzelliğine güzellik kattı.

Türkiye Milli Olimpiyat komitesi tarafından bu yıl 29'uncu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda yapıldı.



Bu yıl 49 ayrı ülkeden 2 bini aşkın yüzücü Kanlıca İskelesi'nden start alarak Kuruçeşme'ye uzanan parkuru kat etti.



Yarışma nedeniyle İstanbul boğazı 4 saat boyunca gemi geçişine kapatıldı.



Boğazın güzelliğine güzellik katan yüzücülere güvenlik amacıyla çok sayıda tekne eşlik etti.



Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı sabah saatlerinde itibaren 4 saatliğine transit gemi geçişine kapatıldı.





ulusal.com.tr