Andorra- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda liderlik için mücadele edecek.

A Milliler son maçında bu akşam deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olan Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün saat 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.



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