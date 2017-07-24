'Annem ve babam olmasa İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda ilk defa Avrupa'da madalya kazanan 1988 Ağrı doğumlu Gülnaz Uskun, ''Allah annem ve babamdan razı olsun. Onlar olmasaydı sporu bırakmıştım. Madalyamı onlara armağan ediyorum'' dedi.a sporu bırakmıştım'

14 atletin yarıştığı 3 bin metre su engelli finalinde 10.19.44'lük derecesiyle bronz madalyaya ulaşan Uskun, "Spora başladığımda çevremden çok baskı görmüş ve sporu bırakmıştım" diyerek o günleri anlattı:



"İlkokul yıllarımda hocam sayesinde spora başladım. Çok iyi koştuğum için beni seçtiler ve çok heyecanlıydım. Ama heyecanım çevremde kızlar spor yapamaz şeklinde tepkilere dönüştü. Ben de sporu bıraktım. Ancak bunu duyan babam Aziz Uskun ve annem Fatma Uskun bana inanılmaz destek verdiler. Bende tekrar spora başladım ve bugün Avrupa madalyamı boynuma ülkem için taktım. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Spor sayesinde bu günlere geldim. annem ve babam destek olmasaydı, şimdi ne yapıyordum bilemiyorum. Onlar sayesinde bugünlere geldim. Diğer taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, federasyonumuza, kulübüme ve hocama da çok ama çok teşekkür ediyorum. Onlar bizden desteklerini hiç esirgemiyor. Başkanımız Fatih Çintimar'ın sporcu ve milli bir atlet olması bizim için çok büyük bir şans"



"Atletizm sayesinde hayatım kurtuldu" diyen Gülnaz sözlerini şu şekilde tamamladı:



''Buradan anneme ve babama sesleniyorum; sizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız... İyi ki benim annem ve babamsınız. Benim dört hedefim vardı. Milli takıma seçilmek ve Avrupada madalya almak. İkisini de gerçekleştirdim. Sırada Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar var. Daha yaşım küçük, günü gelince gururla bayrağımı oralarda da en iyi şekilde temsil edeceğim''