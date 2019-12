Antalya, golfte İspanya ve Portekiz'e rakip

Avrupa'dan, Asya'dan ve Amerika'dan her yıl binlerce kişi, golf oynamak için iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla golf turizminin gözde bölgelerinden biri haline gelen Antalya Belek Turizm Bölgesi'ni tercih ediyor.



Kaliteli golf sahalarına ilgi, her geçen gün artıyor.



Cahit Şahin, Antalya'nın ve Belek'in iklim açısından golf turizmine çok elverişli olduğunu söyledi.



Son yıllarda golf alanında önemli bir merkez haline geldiklerini ifade eden Şahin, özellikle Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası başta olmak üzere çeşitli golf turnuvalarının Belek'in, Antalya'nın ve sahaların tanınırlığını artırdığını belirtti.



Son Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda 28 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiğini anımsatan Şahin, sporcuların, turnuva dışında da gelmeye başladığını ifade etti.



Antalya'da 12 ay boyunca golf oynanabildiğine işaret eden Şahin, "Bölgemizde dünya standartlarında 17 golf sahamız var, bu sahalarımızda 30 ülkeden 150 bin kişiyi ağırlıyoruz. 560 bin civarında oyun oynanıyor." dedi.







Ülke ekonomisine kişi başı 1500 avroluk gelir



En fazla Almanya, İngiltere, Amerika'dan, İskandinav ülkelerinden misafir geldiğine değinen Şahin; Japonya, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerden de golfçü ağırlamaya başladıklarını anlattı.



Golfün turizme önemli ölçüde katkı sağladığını anlatan Şahin, İspanya, Portekiz'in 300 golf sahasıyla 5,5 milyar avro turizm girdisi elde ettiğini kaydetti.



Şahin, golf için gelen turistin ülkeye daha fazla gelir bıraktığını belirterek şöyle konuştu:



"Yüksek sezonda kişi başı yaklaşık 1500 avro, düşük sezonda ise 1000 avroluk bir gelir sağlanıyor. Katma değeri yüksek bir turizm destinasyonu. Belek'e sadece golf için gelen misafirlerimiz var; 7 gün otelde konaklayıp 5 gün oyun oynamaya geliyorlar. Antalya'nın golf turizminden daha fazla pay alması gerekiyor. Golfün 65 milyon civarında oyuncu kitlesi var. Bunun 30 milyonu Amerika'da, 15 milyonu Asya'da yaşıyor, geri kalanı ise Avrupa'da. Bu kitlenin yılda iki defa seyahat ettiğini düşünürseniz, ciddi bir potansiyel var. Geçen yıllara göre misafir sayımızda yaklaşık yüzde 40 artış var. Rakiplerimiz İspanya ve Portekiz'den müşteri çekmeye başladık. Hatta küçük bir bölge olmamıza rağmen rakiplerimizin gözlemi altındayız. Avrupa Golf Tur Operatörleri Birliği, Belek bölgesini golf için gelişmeye açık bir bölge olarak gösterdi. İspanya ve Portekiz'in gözü şu an bizde, 'Antalya'da, Belek'te neler oluyor' diye bizi izlemeye başladılar."



Şahin, farklı ülkelerden golfçü çeken Belek'te sahaların yeterli olmadığını da belirtti.



Potansiyelin arttığını, buna ilişkin yeni sahaların açılması gerektiğini vurgulayan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 stratejisinde bu alanda da çalışmalar olduğunu sözlerine ekledi.