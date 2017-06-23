Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.



Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.



Antalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.