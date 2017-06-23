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Antalyaspor, Boffin'i transfer etti

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor, Boffin'i transfer etti

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.

Antalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #antalyaspor #Ruud Boffin #Ruud Jorge Boffin #transfer #süperlig #spor toto süper lig
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