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Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Kulübünden, futbolcu Eto'o ile ilgili medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Kulübü, futbolcu Samuel Eto'o ile ilgili medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki haberler üzerine kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımı kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili basında yer alan transfer haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor
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