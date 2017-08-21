Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.Kaynak: AA
5. dakikada konuk ekip öne geçti. Akhisar Belediyespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Paulo Henrique'nin pasında altıpas içinde topla buluşan Serginho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
16. dakikada Miguel Lopes'in pasında topla buluşan Paulo Henrique, kaleci Boffin'le karşı karşıya kaldı. Henrique'nin vuruşunda, Boffin son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
18. dakikada Antalyaspor, skorda eşitliği yakaladı. Sakıb Aytaç'ın uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Aydın Karabulut, skora eşitlik getiren golü kaydetti: 1-1
58. dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Paulo Henrique'nin vuruşunda, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Antalyaspor öne geçti. Eto'o'yla verkaç yaptıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu Maicon, penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lukac'ın sağından filelere gönderdi: 2-1
85. dakikada konuk ekip, skorda eşitliği yakaladı. Eray Ataseven'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
90+3. dakikada Akhisar Belediyespor atağında soldan yapılan ortada arka direkte topu önünde bulan Olcan Adın'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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