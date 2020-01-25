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Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak

SPOR 25.01.2020, 19:46
Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti.

"1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#antalyaspor #konyaspor
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