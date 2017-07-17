Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Arda Turan, Twitter'dan açıkladı
Arda Turan, Twitter'dan açıkladı
Doktorlar gözaltına alındı
Doktorlar gözaltına alındı
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi

Arda Turan hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Barcelona’da oynayan Arda Turan, bugün basında hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Arda Turan hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Takımı ile kampta bulunan Arda Turan, bugün medyada hakkında çıkan haberin doğru olmadığını söyledi.

Arda Turan, sosyal medya hesabından; "Bugün basında adımın geçtiği olayın gerçekle alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine." açıklamasında bulundu.

TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu, 2015 yılında Katar’da kamp yapan Milli Takım kafilesinde Arda Turan ile misafirlerden Kerem isimli bir şahısın tekme tokat kavga ettiğini iddia etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #barcelona #Arda Turan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Sonraki Haber
Merkez Bankası beklenti anketine göre dolar yıl sonunda 3.75 TL olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.