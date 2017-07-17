Takımı ile kampta bulunan Arda Turan, bugün medyada hakkında çıkan haberin doğru olmadığını söyledi.
Arda Turan, sosyal medya hesabından; "Bugün basında adımın geçtiği olayın gerçekle alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine." açıklamasında bulundu.
TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu, 2015 yılında Katar’da kamp yapan Milli Takım kafilesinde Arda Turan ile misafirlerden Kerem isimli bir şahısın tekme tokat kavga ettiğini iddia etmişti.
ulusal.com.tr
Barcelona’da oynayan Arda Turan, bugün basında hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Takımı ile kampta bulunan Arda Turan, bugün medyada hakkında çıkan haberin doğru olmadığını söyledi.
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