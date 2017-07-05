Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı

Arouna Kone Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi kadrosuna kattı.

Arouna Kone Sivasspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi kadrosuna kattı. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kone ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kone'ye Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.

Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen 34 yaşındaki futbolcu, daha önce Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve Everton formalarını giydi.

Kariyerinde 362 maça çıkan ve 101 kez gol sevinci yaşayan Kone, milli formayla ise 52 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
 

Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor #Fildişi Sahili
banner863
Önceki Haber
Osmanlı'nın ilk mescidi Söğüt'te
Sonraki Haber
İçişleri Bakanlığı: Suriyeli misafirlerimizle yaşanan gerginlikler çarpıtılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.