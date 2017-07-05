Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kone ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kone'ye Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen 34 yaşındaki futbolcu, daha önce Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve Everton formalarını giydi.Kariyerinde 362 maça çıkan ve 101 kez gol sevinci yaşayan Kone, milli formayla ise 52 karşılaşmada 9 gol kaydetti.