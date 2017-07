Federasyonu Başkanı Tulay, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Satranç A Milli Takımımızın 5. olmasıyla, artık Türkiye'nin de bir satranç ülkesi olduğu tescillendiğini söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Satranç A Milli Takımı'nın 5. olmasıyla artık Türkiye'nin de bir satranç ülkesi olduğunun tescillendiğini belirterek, "Artık dünya devleri arasında Türk satrancı da var." dedi.



Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancın önemli bir spor olduğunu ve Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 650 bin olan lisanslı sporcu sayısının bu yıl 800 bine ulaştığını söyledi.



Satrancın, çocuklara sosyal anlamda da önemli katkıları olduğuna değinen Tulay, "Satranç oynayan çocukların öz güveni yüksek oluyor, stratejik düşünmeyi öğreniyorlar, zaman kullanımını çok iyi yapıyorlar." diye konuştu.



Hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu vurgulayan Tulay, bu konuda çeşitli proje ve faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.



Şehit çocukları satrançla tanışıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın fikir ve desteğiyle yeni bir proje başlattıkların anlatan Tulay, şöyle konuştu:

"Şehit çocuklarımızı satrançla tanıştırıyoruz. Bugün Çanakkale'de başlayacak bu kampımız 19 Temmuz'da sona erecek. Yaklaşık 100 çocuğumuz satranç sporuyla tanışmış olacak."



Türkiye artık uluslararası arenada



Gülkız Tulay, Romanya'da yapılan 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde ettiklerini hatırlatarak şunları aktardı:

"En son Karadağ'da 10-20 Haziran tarihlerinde katıldığımız 2017 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'ndan 9 kupa, 25 madalya aldık. Türkiye'nin her tarafına satrancı götürdüğümüzün çok güzel bir göstergesi olarak değişik illerden de artık dünya ve Avrupa dereceleri çıkıyor. Türkiye'nin her tarafına satranç sporunu yaymak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda çok önemli bir noktaya geldik. İki yıldır Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na 81 ilden katılım sağlıyoruz. Bu son derece önemli bir başarı. Altı binin üzerinde satrançseveri bir hafta süreyle aynı ortamda bir araya getirerek kaynaşmalarını sağladık."



Daha fazla kız çocuğumuz satrançla tanışacak



Federasyon Başkanı Tulay, daha fazla kız çocuğunu ve kadını satrançla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti ve bunun için de özel programlar düzenlediklerini ifade ederek şunları kaydetti:



"2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Satranç A Milli Takımımızın 5. olmasıyla, artık Türkiye'nin de bir satranç ülkesi olduğu tescillendi. Sadece Türkiye'de yaygınlık anlamında değil dünyada da başarımızla bunu kanıtlamış olduk. Artık dünya devleri arasında Türk satrancı da var. Geçtiğimiz günlerde Emine Erdoğan Hanım'ın himayelerinde yaptığımız programda da bunu vurguladım.



Doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle ülkenin her tarafından daha fazla kız çocuğumuz ve kadınlarımız satranç sporuyla tanışsın istiyoruz. Bununla ilgili özel programlar yapıyoruz. Şu an onun hazırlıkları içerisindeyiz. Lisanslı sporcu sayısı anlamında 2014 yılından beri en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon biziz. Ama çok daha fazlasına ulaşmak istiyoruz. Türkiye şampiyonalarına 81 ilden kadın sporcumuzun katılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de büyük çaba sarf ediyoruz. "