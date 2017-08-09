Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey, Boluspor, Hacettepe ve Bandırmaspor formalarını giydi.
Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
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