Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Atakan Yüksel, İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.
Atakan, AccorHotels Arena'da yapılan müsabakada Elyasi'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Dünya şampiyonalarında ilk derecesini elde eden milli güreşçi, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Atakan Yüksel, İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.
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