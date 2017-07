Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Atiba ve Babel basın toplantısı düzenledi. Atiba Hutchinson Beşiktaş'ın son dört senedeki yükselişini 'olağanüstü' olarak değerlendirirken kariyerini Beşiktaş'ta bitirmesinin kendisi açısından özel olacağını söyledi. Ryan Babel ise Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade ederek 'Beni bu takıma kazandıranlara minnet duyuyorum' dedi.Babel 'kiminle oynamak istersin' sorusuna espirili bir şekilde 'Beşiktaş transfer ederse Messi ile oynamak isterim' cevabını verdi.

Her iki futbolcunun basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Atiba Hutchinson: "Beşiktaş'ın 4 senedeki yükselişi olağanüstü"



"İyi bir dönem geçiriyoruz"



"İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bu dönem her zaman zordur. Belli bir tempoyu yakalamak için sıkı çalışmalısınız. Biz de öyle yapıyoruz. Bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz tekrar birlikteyiz. Bazı alışkanlıklarımızı tekrar kazanıyoruz. Burada sezona iyi girmek çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. İnanıyorum ki sıkı bir çalışmayla sezona iyi bir giriş yapacağız."



"Pepe ile önemli işler yapacağız"



"Marcelo çok önemli bir oyuncuydu bizim için. Buraya geldiği ilk günden bu yana önemli katkıları oldu. Onunla Hollanda'dan bu yana çok önemli ilişkilerimiz oldu. Pepe için çok fazla konuşmaya gerek yok. Kazanma karakterinde olan bir oyuncu. Kupalar kazanmaya alışmış bir futbolcu. Kendisiyle çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum"



"Sezon sonu yaşadığım sakatlık hayal kırıklığıydı"



"Geçen sezon uzun bir sezondu. Birçok maç oynadık. Çok yoğun bir takvim içindeydik. Genel olarak geçen sezondan memnunum. Bazı sakatlıklarım oldu, fiziksel olarak istediğim seviyeye çıkamadım ve bu da hayal kırıklığı oluşturdu bende. Ama takım ligi çok iyi bir yerde bitirdi ve bu mutlu etti beni. Kendime mümkün olduğu kadar iyi bakmaya çalışıyorum. Bazı alışkanlıklarım var ve bu doğrultuda devam edeceğim."



"Şampiyonlar ligi ve Avrupa liginden elenmek üzücüydü"



"Geçen sezonun en üzücü anı sezonun son bölümünde sakatlanmam ve takıma katkı veremememdi. Nihayetinde şampiyon olduk ve bu çok önemliydi. Takım için iki üzücü an vardı geçen sezon. Birisi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamamız. Birisi de Avrupa Ligi'nde penaltılarla veda etmemizdi. Turu geçseydik daha ileriye gidebileceğimizi biliyorduk. Bu sezon daha çok çalışarak daha da ileriye gideceğimize inanıyorum."



"Yine maç maç bakacağız"



"Ligin ilk haftalarında fazla deplasmana gitmemek, başlangıçta çok seyahat etmemek küçük bir avantaj gibi görünebilir ama maç maç gideceğiz. Önemli olan lige iyi bir giriş yapmak. Bunu başarınca özgüveniniz yerine geliyor. Bu doğrultuda hareket edeceğiz."



"Şampiyonluk kutlamaları çok güzeldi"



"Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk tabii ki çok özel. Çünkü tüm sezon boyunca tek bir hedef için çabalıyorsunuz ve bunu başarmak çok güzel. Bir de şampiyonluk kutlamasını böyle bir taraftarla yaşayınca bunun da etkisini yüzlerle çarpabilirsiniz. Kutlamalara gelince, bu gerçekten güzeldi."



"Beşiktaş'ın 4 senedeki yükselişi olağanüstü"



"Beşiktaş son dönemde yaşadığı yükseliş gerçekten olağanüstü. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stadyum ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi bu zaten tartışılmaz. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli."



"Benim de favori tezahüratım üçlü"



"Benim favori tezahüratım da üçlü. Stada dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Orası bizim için çok özel bir yer. Dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Kariyerimi burada bitirmek benim için özel olur"



"Şu anda burada devam eden sözleşmem var. Ben burada çok memnunum ailem çok memnun. Kariyerimi burada bitirmek benim ve ailem için çok özel olur. Taraftarlarımız geldiğim günden bu yana beni çok sahiplendiler. Şu anda odaklandığım tek nokta önümüzdeki sezon başarılı olmak.



Şunu unutmamak lazım. Hala futbol oynamaya devam ediyorum. Ama futbolun içinde kalmak isterim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımda altyapıda çalışmak gibi bir düşünceye sahip olabilirim.



Yavaş yavaş Noah antrenmanlara başladı. Ama biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş altyapı için hazırlanmaya başlayabilir."



"Oğuzhan beni çok etkiliyor"



"Birlikte oynadığım oyuncular içerisinde Oğuzhan son birkaç sezondur beni çok etkiliyor. Birlikte en çok süre aldığım için muhtemelen odur. Seviyesini çok iyi yükseltti ve her geçen gün de deneyimini artırdı."



RYAN BABEL: "BEŞİKTAŞ TRANSFER EDERSE MESSİ İLE OYNAMAK İSTERİM"



"Sadece 5 gün dinlendim ve sonra çalıştım"

"Bu sezon izinli olduğumuz dönemde bazı alışkanlıklarımı değiştirdim. Futbolda birçok bireysel antrenör tatilin 1, 2 haftasında dinlen derler. Ben bunu değiştirip sadece 5 gün dinlendim ve sonra antrenmanlara başladım. Daha önceki dönemlerde düşük tempoda başlayıp tempoyu yükseltirdim."

"Beni bu takıma kazandıranlara minnet duyuyorum"



"Bu takıma Ocak ayında katıldım ve gurur duyuyorum. Beni bu takıma kazandıranlara da minnet duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası olduk. Umarım bu sezon da başarılı oluruz."



"Taraftara futbol harici şeyler sunmayı seviyorum"



"Taraftara futbol harici şeyler sunmayı seviyorum.Belki kariyerim bittiğinde Stephen Spielberg'le ortak bir kariyer olabilir. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım ve bu doğrultuda hareket edeceğim"



"Beşiktaş transfer ederse Messi ile oynamak isterim"



"Aslına bakarsanız forvet oynayabilirim ama kariyerim boyunca tutturduğum istatistiklere bakıldığında tam anlamıyla bir golcü olduğumu söyleyemem. 20 gol atmadım hiç. Topu saklayabilirim, arkadaşlarıma servis yapabilirim ama tam anlamıyla forvet oynayabileceğimi söyleyemem. Kiminle oynamak istediğime gelirsek, Beşiktaş transfer ederse Lionel Messi'yle oynamak isterim."



"Pepe bize seviye atlatır"



"Deneyim sahibi olmak iyidir. Ama benim yaşlı tanımımla medyanın tanıtımı farklı. Pepe gibi bir oyuncu geldiği zaman seviye atlamanız açısından büyük katkı sağlar. Henüz kadromuz tamamlanmış değil. Tamamlandığı zaman Avrupa da dahil önemli transferler yapan takımlarla baş edebileceğiz. Bunun için bir değil iki adım atmamız gerekiyor."



"Favorim üçlü tezahürat"



"Ben atmosferi özledim. Türkçeyi tam anlayamıyorum ama özellikle taraftarlarla futbolcuların birlikte yaptığı üçlü tezahüratı benim favorim"