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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

ByLock kullandığı iddiasıyla savcılıkta ifade veren Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyaspor'uma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti.

Ahmet Şan, kulübün internet sitesinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Türk milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyaspor'uma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık. Sizlerden istirhamım, mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir."



Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, dün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ahmet Şan #konyaspor
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