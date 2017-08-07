Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor'da, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürmenin sevinci yaşanıyor.

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor'da kupayı kazanmanın sevinci yaşanıyor.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta, rakibine 90+1'de Skubic'in penaltı golüyle 2-1 üstünlük kuran Konya ekibi, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Atiker Konyaspor, böylece tarihinde ilk kez oynadığı Süper Kupa maçında kupayı müzesine götürmeyi başardı.







Bu sene ilkleri yaşayan yeşil-beyazlı ekip, yaklaşık iki ay önce Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarına bir ilki yaşatmıştı.

Atiker Konyaspor yine tarihinde bir ilki başararak Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.



Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay, ilk resmi maçına çıktığı karşılaşmada Süper Kupa'yı kazanarak Konyaspor tarihine adını yazdırdı.



Yeşil-beyazlılar, ikinci defa grup aşamasından katılacakları UEFA Avrupa Ligi'nde de başarısıyla adından söz ettirmek istiyor.



"Konyaspor tarih yazmaya devam edecek"



Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir maç oynadıklarını belirterek, şampiyon bir takıma karşı aldıkları sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Baydar, "Çok kısa süre içerisinde iki kupayı Konya'ya getirmek bizim için en büyük mutluluk oldu.Bu başarıyı ve kupayı Konyaspor taraftarlarına armağan ediyoruz. Bu maç göstermiş oldu ki Süper Lig'de performansı yüksek bir Konyaspor olacak.Özellikle maçın ilk yarısında performans çok yüksek yerlerdeydi. Sonuca da bu şekilde ulaşmış olduk.Türkiye'nin her tarafından büyük övgüler aldık.Eğer takımımız bu şekilde devam ederse ki inşallah edecek, o zaman Konyaspor tarih yazmaya devam edecektir. Mustafa Reşit Akçay hocamızın tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu bu maçla bir kez daha görmüş olduk.Konyaspor'u Süper Lig'de de büyük başarılar bekliyor."