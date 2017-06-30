Yeşil-beyazlı ekip, Seddar Karaman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor, pilot takımı Anadolu Selçukspor'da forma giyen Seddar Karaman'ı kadrosuna kattı.



Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, kulüp binasında yapılan imza töreninde yaptığı konuşmada, Seddar Karaman'ın pilot takımda oynadığı futbolla öne çıktığını vurgulayarak, 23 yaşındaki forvet oyuncusunun 4 yıllığına Atiker Konyaspor'a imza attığını söyledi.



Atılan imzayla Atiker Konyaspor'un yeni bir santrfor kazandığını ifade eden Şan, "Kendisinden çok umutluyuz. Sakatlıktan yeni çıktı, inşallah bir daha böyle bir sakatlık yaşamaz. Konyasporumuza faydalı olacağını düşündüğümüz bir transfer. Anadolu Selçukspor takımımızdan diğer futbolcu arkadaşlarına da güzel bir örnek olacaktır. Hayırlı olsun." diye konuştu.



Atiker Konyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Seddar Karaman ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, sakatlık döneminden çıktığını kaydetti.

Sakatlandığı dönemde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Seddar, "Bu süreç içerisinde gerek Başkanımız Ahmet Şan, gerekse Anadolu Selçukspor başkanımız elinden gelen her türlü desteği sağladılar. Kendilerine minnettarım. Burayı adeta evime çevirdiler, hepsinden Allah razı olsun. Kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk. Allah'ım bana inşallah uzun süre bu formayı giymeyi nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.