Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıkları için bulunduğu Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda, önceki gün kampa katılan yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de yer aldı.
Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.
Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de antrenmana çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıkları için bulunduğu Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
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