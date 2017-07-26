Atiker Konyaspor'un Sloven futbolcusu Skubic, Süper Lig'deki en iyi kanat oyuncusunun Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor'un Sloven futbolcusu Nejc Skubic, Süper Lig'deki en iyi kanat oyuncusunun Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma olduğunu söyledi.



Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Skubic, Süper Lig'de çok üst düzey futbolcuların bulunduğunu belirterek, "Benim için Türkiye'deki en iyi kanat oyuncusu Quaresma. Geçtiğimiz sezon beni en çok zorlayan isim de Quaresma oldu." dedi.







"Bana gelen bir teklif yok"



Skubic, Atiker Konyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili olarak, "Transfer teklifleri ile ilgili konularla menajerim ilgileniyor. Herhangi bir takım benimle ilgilenecek olursa menajerimle kontak kurar ve kulübümüzle iletişime geçer. Bana gelen bir transfer teklifi, menajerimden ya da kulübümüzden ulaşan bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.



"Takımımıza güveniyorum"



Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası kazanarak çok başarılı bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Sloven oyuncu, "Kendi açımdan başarılı bir sezon geçirdim, takımımız da başarılı oldu. Türkiye Kupası'nı kazandık ve bu sayede yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde ettik. Bu sene Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bu sene için çok umutluyum, takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Taraftar desteğiyle oynamak bambaşka"



Atiker Konyaspor'un elde ettiği başarılarda taraftarın büyük pay sahibi olduğunu aktaran Skubic, "Benim açımdan bakacak olursak en iyi taraftar grubuna sahibiz. Bize iyi ve kötü günümüzde destek oluyorlar. Umarım bize hem ligde hem de Avrupa'da destek olacaklardır. Taraftar desteğiyle oynamak bambaşka bir duygu." diyerek sözlerini tamamladı.