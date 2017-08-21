Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak ve her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Avcı, "Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak ve her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'daki ilk maçta iyi oynamalarına rağmen küçük detaylar nedeniyle 2-1 yenildiklerini belirten Avcı, "Yarın yeni bir gün ve 0-0 başlayacağımız yeni bir maç. Yakaladığımız fırsatı saha içinde sonuna kadar kulanmak, şansımızı son düdüğe kadar zorlamak istiyoruz ve şansımız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'da yeni bir takım olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali olduğunu vurgulayan Avcı, "Medipol Başakşehir olarak her yıl Avrupa turnuvalarında olmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ni garantilesek de Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hayalimiz. Yakaladığı fırsatı sonuna kadar zorlayan ve sahadan başı dik çıkacak bir takım olacağımızı umuyorum." açıklamasında bulundu.



Volkan: Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz

Abdullah Avcı'yla birlikte basın toplantısına katılan turuncu-lacivertli kaleci Volkan Babacan ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan taraf olmak istediklerini ifade etti.

İlk maçı iyi mücadelelerine rağmen 2-1 kaybettiklerini kaydeden Volkan Babacan, "İlk maçta takım disiplinimizi hiç kaybetmedik. Yarın aklımızı, hırsımızı ve özellikle enerjimizi maç boyunca sahaya yansıtacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz. Kulüp olarak Avrupa'da tecrübesiz olsak da bu turnuvalarda oynama tecrübesi yüksek futbolculardan kurulu bir takımız. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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