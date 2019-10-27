Avcı: Taraftarların desteği sürdükçe coşku artacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün önce Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadıklarını hatırlatarak, "Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarı, yeterli miyiz değiliz. İvme kazandık. Taraftarların verdiği destek sürdüğü sürece coşku artacaktır." dedi.

Beşiktaş formasını kimin giydiğinin önemli olmadığını vurgulayan Avcı, "Önemli olan beraber düşünmek, beraber hareket etmek. Oyuncularım sonuna kadar kazanma isteğini gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk senem ve bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başından beri hem mental hem fiziksel olarak dalgalı süreç yaşadıklarını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perşembe günü Avrupa kupası maçını oynadık. Rakibimiz salı günü oynadı. 5 gün önce oynadılar. Sakatlıklardan dolayı kadroyu sabah belirleyebildik. Sezon başından itibaren kırılmalar yaşadık. Transferler geç oldu, sakatlıklar hala devam ediyor, kırmızı kartlar oldu. Ben esneklik gösteriyorum. Takımın üzerinde çalışıp oyuncu profili üzerinde yeni bir şeyler oluşturuyorum."

Kulüpteki yönetim değişikliğinin de takıma enerji getirdiğini anlatan Avcı, "Belki kulübün içinde böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Taraftarların önünde oynamak başka ivme getiriyor. Her şey son derece uygundu. Umarım, ki olacağına inanıyorum, üst üste 2-3 galibiyet gelir. Sakatların iyileşmesiyle inşallah yolumuza daha sağlıklı devam edebiliriz." diye konuştu.

Fatih Terim ile tokalaşmaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tokalaşmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı. Ben orada geçen sene nasıl karşılandıysam bu sene de burada öyle karşıladım." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, takımın tek golünü atan Umut Nayir'in de büyük mücadele verdiğini belirterek, "Bulduğu pozisyonlar onun pozisyonları değildi. Burak Yılmaz'ın pozisyonlarıydı. Umut'un pozisyonu attığı goldeydi." şeklinde konuştu.

Yaşanan sakatlıklar

Takımda sakatlıkların fazla olmasının nedenleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

"Bir şeye bağlayamayız. Douglas, Ankaragücü maçında sakatlandı. Röveşata yaparken bileği burkulan oyuncuyla ilk kez karşılaştım. Burak'ın tam hazır olmadan üst üste iki milli maç oynaması sonrasında binen yorgunluk... Buna bir şey yapamıyorsunuz. Burak ve Gökhan'ın bilek çatlakları... Araştırma yapıyoruz. Sakatlıkların birçok sebebi var. Umarım aza iner."

Umut Nayir: Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek

Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Umut Nayir ise "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de çıktım ve derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." dedi.

Golden önce Caner Erkin'le konuştuklarını kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Caner abi ile yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. 'Öne orta yapacağım öne gel' dedi. O güzel ortaladı ben de güzel vurdum sonuç güzel gol oldu." dedi.

"İnşallah bu maç çıkış noktamız olur"

Motivasyonlarını diğer maçlar için de korumaları gerektiğini aktaran Umut Nayir, şunları kaydetti:



"Zor günler geçiriyoruz. Futbolun tek doğrusu yok. Kazanırsanız doğru, kaybedersen yanlış oluyor. Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku, heyecan vardır. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık. Derbide motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda oluyor. Bunu koruyabilmemiz lazım. Kırılma anları bizim aleyhimize de sonuçlandı. Özellikle Avrupa'da 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. İnşallah bu maç çıkış noktamız olur. Diaby ile oynayıp Nzonzi'nin topla buluştuğu alanı kapatmaktı önceliğimiz. Bu görevi de iyi yaptığımızı düşünüyorum."

Karius: Duyguların pozitife dönmesi anlamında bir değişim olacak

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius da galibiyetle ilgili olarak, "Geleceği okuyamam ama duyguların, düşüncelerin pozitife dönmesi anlamında bir değişim olacak. Son birkaç haftadır bazı maçlarda yüzde yüzümüzü vermediğimiz, elimizden geleni yapmadığımız şeklinde bir görüntü veriyorduk. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ettik, sevindirdik bu anlamda pozitif bir değişim olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Derbide kolektif bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Alman kaleci, "Birçok sakatlık yaşadık. Bunun bir etkisi oldu, takım sürekli değişti. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Bir önceki maçta takım olarak doğru bir oyun ortaya koyamamıştık. Bireysel performanslar ortaya çıkmıştı. Bu akşamın en büyük farkı kolektif olarak oynadık ve ortaya iyi bir performans çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın desteğinin kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Karius, "Bunun büyük bir etkisi var. Oynadığınızda taraftarı tamamen arkanızda hissetmek istiyorsunuz. Böyle olmadığında evde değil de deplasmanda oynuyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu akşam arkamızda çok güçlü, sağlam bir destek vardı." diye konuştu.