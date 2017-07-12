Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarından uzak kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön eleme turunda 13 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Östersunds FK maçıyla tekrardan Avrupa sahnesine dönüyor.

RAKİP İSVEÇ'TEN



Sarı-kırmızılı ekibin UEFA 2'nci ön eleme turundaki rakibi İsveç'in Östersunds FK takımı oldu. Östersunds, İsveç Lig'inde 14 maçta topladığı 23 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.



MUHTEMEMEL 11'LER



ÖSTERSUNDS FK



Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero



GALATASARAY



Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)



"HAKEM İSPANYA FEDERASYONU'NDAN"



İsveç'te oynanacak ilk maçı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. 34 yaşındaki Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero, Cesar Manuel Font yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Jamtkraft Arena'da tsi 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Kanal D'den de naklen yayınlanacak.