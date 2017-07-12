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Avrupa Fatihi geri dönüyor

Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarından uzak kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön eleme turunda 13 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Östersunds FK maçıyla tekrardan Avrupa sahnesine dönüyor.

Avrupa Fatihi geri dönüyor

RAKİP İSVEÇ'TEN

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA 2'nci ön eleme turundaki rakibi İsveç'in Östersunds FK takımı oldu. Östersunds, İsveç Lig'inde 14 maçta topladığı 23 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

MUHTEMEMEL 11'LER

ÖSTERSUNDS FK 

Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero

GALATASARAY

Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)

"HAKEM İSPANYA FEDERASYONU'NDAN"

İsveç'te oynanacak ilk maçı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. 34 yaşındaki Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero, Cesar Manuel Font yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Jamtkraft Arena'da tsi 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Kanal D'den de naklen yayınlanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #UEFA #Galatasaray #Östersunds FK
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