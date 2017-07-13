Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde kuralar TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 14.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.