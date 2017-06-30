TFF'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak UEFA Bölgeler Kupası'nda, Avrupa'nın en iyi 8 amatör futbol takımı mücadele edecek

Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele edeceği UEFA Bölgeler Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, Avrupa'nın amatör yıldızları sahaya çıkacak.

Organizasyonda maçlar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Maltepe Hasan Polat Stadı ve Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak. Türkiye'yi İstanbul Bölge Karması'nın temsil edeceği turnuva, 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Turnuvada A Grubu'nda İstanbul Bölge Karması, Ingulec (Ukrayna), Zagreb (Hırvatistan) ve Lizbon (Portekiz), B Grubu'nda ise Castilla y Leon (İspanya), Olomouc (Çekya), Bölge 2 (İrlanda) ve Güney Bölgesi (Rusya) takımları mücadele edecek.

Kupada, tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler finalde karşılaşacak.



İstanbul Bölge Karması aday kadrosu

İstanbul Bölge Karması'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Hakan Çolak (Gaziosmanpaşa), Mücahit Kemaloğlu (Çorlu Kültür)

Savunma: Ceyhun Erceylan (Kartal Bulvar), İskender Can, Yunus Emre Şenoğlu (Paşabahçe), Oğuzhan Civelek (Çerkezköy 1961 Karadeniz), Ramazan Kallıoğlu, Ömer Faruk Öztürk (Bakırköyspor), Ekrem Aksoy (Küçükköyspor), Abdülsamet Mert (Çıksalınspor)

Orta saha: Ufuk Özcan (Çekmeköy Alemdağ Belediyespor), Semih Kamil Akgöz (Davutpaşa), Emin Soğuk (Gaziosmanpaşa), Alp Huy (Kartal Bulvar), Çağlar Özel (Ortaköyspor), Mert Arslanalp (Çorlu Sitespor), Muhammet Raşit Yöndem (Bayrampaşa Tuna Spor), Murat Erdi Yeşiltepe (Şile Yıldız)

Forvet: Hakan Öztürk (Kartal Bulvar), Serkan Uysal (Kocasinan)



Maç programı:

Yarın:

15.00 Zagreb-Lizbon (TFF Riva)

15.00 Castilla y Leon-Olomouc (Maltepe Hasan Polat)

18.15 Bölge 2-Güney Bölgesi (Yusuf Ziya Öniş)

18.15 İstanbul Bölge Karması-Ingulec (TFF Riva)

3 Temmuz Pazartesi:

15.00 Ingulec-Lizbon (TFF Riva)

15.00 Castilla y Leon-Bölge 2 (Maltepe Hasan Polat)

18.15 Olomouc-Güney Bölgesi (Yusuf Ziya Öniş)

18.15 İstanbul Bölge Karması-Zagreb (TFF Riva)

6 Temmuz Perşembe:

15.00 Güney Bölgesi-Castilla y Leon (TFF Riva)

15.00 Olomouc-Bölge 2 (Maltepe Hasan Polat)

18.15 Ingulec-Zagreb (Yusuf Ziya Öniş)

18.15 Lizbon-İstanbul Bölge Karması (TFF Riva)

9 Temmuz Pazar:

16.30 (Final) A Grubu 1'ncisi-B Grubu 1'ncisi (TFF Riva)

TFF'den yapılan açıklamaya göre turnuvada, İstanbul Bölge Karması'nın grup maçları ile final müsabakası S Sport'tan naklen yayınlanacak.



Tarihçe

UEFA'nın amatör futboldaki tek turnuvası Bölgeler Kupası, iki yılda bir düzenleniyor.

Kendi ülkelerindeki elemelerde birinci olan amatör takımlar, UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde ülkelerini temsil etmeye hak kazanıyor. İlk kez 1967'de 12 ülkenin katılımı ile UEFA Amatör Kupası adıyla düzenlenen turnuvaya, 1996'da bugünkü format getirildi.

İstanbul'da mücadele edecek takımlardan Castilla y Leon'un 2009'da şampiyonluk yaşadığı turnuvada, kupayı son olarak 2015'te İrlanda'nın Doğu Bölgesi takımı kazanmıştı.