Almanya'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda toplam 24 sporcu temsil edecek

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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor.

Dortmund kentinde düzenlenecek ve 2 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda 8'er sıklette sporcular temsil edecek.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Türk güreşçiler şunlar:



Erkekler serbest stil



50 kilo: Engin Çetin



55 kilo: Ertuğrul Kahveci



60 kilo: Utku Doğan



66 kilo: Muhammed Kahraman



74 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım



84 kilo: Osman Göçen



96 kilo: İbrahim Çiftçi



120 kilo: Onur Alkanoğlu







Erkekler grekoromen stil



50 kilo: Cemal Mutlu

55 kilo: Kerem Kamal



60 kilo: Mehmet Çeker



66 kilo: Murat Fırat



74 kilo: Erkan Ergen



84 kilo: Doğukan Kuru



96 kilo: Süleyman Erbay



120 kilo: Yakup Yerlikaya







Kadınlar



44 kilo: Esra Koç

48 kilo: Aynur Erge



51 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Ayşe Vatansever



59 kilo: Mehlika Öztürk



63 kilo: Gamze Nur Adakan



67 kilo: Merve Pul



72 kilo: Tuğba Kılıç



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