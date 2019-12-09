Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, Bournemouth deplasmanında 3 puana 3 golle uzandı ve ligdeki yenilmezlik serisini 33 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, deplasmanda Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Manchester City ve Chelsea, haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Manchester City, derbi maçta Manchester United'a 2-1 yenilirken, Frank Lampard yönetimindeki Chelsea de Everton'a deplasmanda 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından çıkışa geçen Tottenham ise seyircisi önünde Burnley maçını 5-0 kazandı.

Premier Lig'in 16. haftasını 46 puanla geçen Liverpool, 38 puanlı Leicester City ve 32 puanlı Manchester City'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, sahasında Mallorca'yı 5-2'lik skorla geçerken, haftaya Barcelona ile aynı puanla başlayan Real Madrid de sahasında Espanyol'u 2-0 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sevilla'nın deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Real Sociedad da Real Valladolid deplasmanından bir puanla ayrıldı. Getafe, deplasmanda Eibar'ı tek golle geçti.

La Liga'nın 16. haftası sonunda puanını 34'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 31, Real Sociedad ve Getafe 27 puanla takip etti.

Serie A

Geçen hafta Sassuolo ile berabere kalarak zirveyi Inter'e kaptıran son şampiyon Juventus, bu hafta da deplasmanda Lazio'ya 3-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Inter, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Serie A'nın 15. haftasını 38 puanla geçen Inter'i, 36 puanlı Juventus, 33 puanlı Lazio ve 29 puanlı Cagliari ve Roma izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında son şampiyon Bayern Münih'i 2-1 yendi.

Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 3-1, Borussia Dortmund da Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 14. haftası sonunda 31 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 30 puanlı Leipzig, 26 puanlı Borussia Dortmund, 25 puanlı Schalke 04, Freiburg ve Bayer Leverkusen takip etti.

İki haftadır sahadan puansız ayrılan Bayern Münih ise 24 puanla 7. sıraya kadar geriledi.

Ligue 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

Olympique Marsilya, sahasında Bordeaux'yu 3-1 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Lille de sahasında Brest'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 17. haftası sonrasında PSG, maç eksiğine karşın 39 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 34, Lille 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.