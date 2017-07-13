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Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda faciadan dönüldü

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Finli sporcunun atışı sonrası çekiç atma kafesinin bir bölümü rüzgar nedeniyle yıkıldı. Sporcuların olduğu alanın ters yönüne kafesin çökmesi büyük bir faciayı önledi.

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda faciadan dönüldü

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası 47 ülkeden 1080 sporcunun katılımıyla Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde sabah seansında başladı.

İlk olarak elemelerde Milliler adına çekiç atmada Tolgahan Yavuz piste çıktı. Sporcular 2. haklarını atmaya başladığında inanılmaz bir olay yaşandı. Finli sporcunun atışı sonrası, çekiç atma kafesinin bir bölümü rüzgar nedeniyle yıkıldı. Sporcuların olduğu alanın ters yönüne kafesin çökmesi büyük bir faciayı önledi. Kafesin yeniden kaldırılması için çekiç ama elemelerine ara verildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada kafesin portatif alması nedeniyle aşırı rüzgardan çöktüğünü belirtirlerken, herhangi bir sporcuya bir şey olmamasını şans olarak değerlendirildi. Komite yarışmadaki sporcuların saha güvenliği açısından yaşanan olayda yaralanan olmamasına sevindiklerini dile getirdiler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avrupa #U23 #atletizm şampiyonası #faciadan dönüldü
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