AVRUPA Galatasaraylılar Dernekleri Federasyonu Asbaşkanı Ayhan Yıldız dernekler adına ortak bir açıklama bir yaparak, "Galatasaray'ın bulunduğu bulutlu havadan çıkması adına, Fatih Terim hocanın takımın tekrar başına geçmesini arzuladıklarını beyan ettiler." dedi.

Frankfurt'da gerçekleşen toplantıya Federasyon üyesi bir dernek haricinde, diğer bütün derneklerin aynı görüş içinde hemfikir olduğunu ifade eden Yıldız, "Aldığımız ortak kararla 23 Eylül tarihinde bütün derneklerimiz Stuttgart'ta bir araya gelip yeni çalışmalarımızı, ortak vizyonumuzu değerlendirip yeniden güneş gibi doğacağız. Başkanlarımıza, yöneticilerimze taraftar üyelerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.