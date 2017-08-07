Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu Ayla Aksu, teklerde ikinci oldu.
Ayla, Segovia kentindeki turnuvanın tekler finalinde ev sahibi ülkeden Paola Badosa Gibert ile karşılaştı.
Bu seviyedeki bir organizasyonda ilk tekler finale çıkan 6 numaralı seri başı Ayla, korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenik ayrıldı.
21 yaşındaki milli tenisçi, İspanya'daki organizasyonda partneri Hollandalı Bibiane Schoofs ile çiftler kategorisinde de ikinciliği elde etmişti.
Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu Ayla Aksu, teklerde ikinci oldu.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu Ayla Aksu, teklerde ikinci oldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.