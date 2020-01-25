Aytemiz Alanyaspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 4'üncü, son 9 maçta ise 8'inci mağlubiyetini yaşayan ve kötü gidişini sürdüren Kasımpaşa, 15 puanda kaldı. Arka arkaya 4'üncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

İlk yarı

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

53. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan faydalanamadı. Geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Marafona, ceza yayı dışına kadar çıktı. Marafona'nın pres yapan Koita'dan önce dokunduğu top, kısa düştü. Meşin yuvarlağı orta sahasının biraz ilerisinde önünde bulan Aytaç Kara'nın boş kaleye yaptığı vuruşta top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sarlija'nın ceza sahasında Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Quaresma, kaleci Marafona ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Bakasetas, son çizgiden ortasını yaptı. Ön tarafta Caulker'ın kafayla dokunduğu topu arka direkte sert bir vuruş yaparak tamamlayan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

87. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Siopis, orta sahada Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Özgür Yankaya, Hajradinovic'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.