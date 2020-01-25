Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erol Bulut, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve aldıkları 3 puanla bunu sürdürdüklerini belirterek, "Zor bir maç oldu. Karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltı ile skor 1-1 oldu. Ardından yakaladığımız birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Daha sonra Salih Uçan'ın golüyle skoru lehimize çevirdik. İyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Erkan Çoker: Kasımpaşa layık olduğu yere gelecektir

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker ise karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını aktararak, "3 puana çok ihtiyacımız vardı. İç sahada uzun süredir kazanamama psikolojimiz var. Bunu kıracağımıza inanıyorduk. Maçın başında fazla pozisyon üretemedik fakat rakibe de fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda İlhan Depe'yi oyuna alarak dengeyi sağladık. Oyunun hakimiyetini almışken kornerden dönen ikinci topla kalemizde golü gördük ve maçı kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Ara transfer döneminde takıma birçok oyuncunun katıldığını vurgulayan Çoker, "Çok kısa zaman oldu. Uyum sürecini aştıktan sonra iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz. En kısa sürede Kasımpaşa layık olduğu yere gelecektir. Sakat oyuncularımız da aramıza döndüğünde daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.