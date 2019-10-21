Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada sol kanattan Junior Fernandes ile gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'a gelen topu Çaykur Rizespor defansı araya girerek son anda çıkardı.

15. dakikada Junior Fernandes'in topuk pasıyla buluşan Nsakala'nın ortasında rakip takım oyuncularına çarpan top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ceyhun Gülselam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

22. dakikada son kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

29. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Ceyhun Gülselam'ın sol kanatta Nsakala'ya gönderdiği topu, bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Junior Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in ortasında Cisse meşin yuvarlağa dokunarak farkı ikiye çıkardı: 2-0

36. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın pasında topla buluşan Onur Bulut son çizgiye inerek ortasını yaptı, altıpas içinde Cisse'nin yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Cisse, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top dışarı çıktı.

51. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında seken top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

64. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin ceza sahası içinde Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başıma geçen Boldrin kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1



70. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında Junior Fernandes, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-1



73. dakikada Çaykur Rizespor 2. golünü attı. Rakip yarı alanın ortasında taç çizgisi üzerinde serbest vuruşta topun başına Boldrin geçti. Bu futbolcunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2



75. dakikada Alanyaspor maçtaki 5. golünü Cisse ile buldu. Hızlı gelişen atakta Çaykur Rizespor defansı hazırlıksız yakalandı. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 5-2



Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.