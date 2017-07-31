Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin 174'nolu Ağustos sayısına konuştu.

Başkan Yıldırım şu ifadeleleri kullandı;



"Sevgili Fenerbahçeliler,



15 Temmuz hain darbe kalkışması ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmıştık. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların anılması maksadı ile düzenlenen etkinliklerde ve sürece ilişkin medyada yapılan değerlendirmelerde Kulübümüzün FETÖ/PDY ile mücadelesinin ve bu alçak, hain örgütün ilk kez, taraftarlarımızın göğüslerini siper ederek oluşturdukları sarı lacivert duvara çarparak sendelediği ve durmak zorunda kaldığı hususuna çoklukla değinilmesi fazlası ile bizleri gururlandırmış ve övünmemize vesile olmuştur. Bu vesile ile bir kez daha 3 Temmuz 2011 şanlı direnişini başlatan taraftarlarımıza ve camiamıza şükranlarımı sunuyorum.



Başta Futbol ve Basketbol Erkek Takımımız olmak üzere, tüm branşlarda yarışan takımlarımız yeni sezon için kadrolarını oluşturuyor. Yeni sezonda da gerek ulusal yarışmalarda gerekse uluslararası yarışmalarda tüm finallere adımızı yazdırmak, tüm kupaları ve madalyaları almak sportif hedeflerimiz. Doğuş Grubu ile yapmış olduğumuz sponsorluk sözleşmesi sonrasında Fenerbahçe Doğuş ismi ile yeni sezonda mücadele edecek takımımız tüm hazırlıklarını geçtiğimiz yıl elde ettiği unvanlarını korumaya yönelik olarak sürdürmektedir. NBA'ye giden Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a kariyerlerinin bu yeni döneminde başarılar diliyoruz.



Ailemizin bir parçası haline gelen bu örnek sporcuları, gelecekte de renklerimiz ve armamız ile aramızda görmeyi arzuluyoruz. Onların yerine takımımıza katılan sporcularımızın da en az onlar kadar renklerimize ve armamıza başarı ile hizmet edeceklerine inanıyoruz. Aramıza katılan tüm sporcularımıza üstün başarılar diliyor, taraftarımızın desteğine ve sevgisine layık üstün katkılar sunmalarını, formamız için terlerini akıtarak, başarıya ulaşmalarını temenni ediyoruz.



Yeni sezona başlarken Doğuş ve Ülker sponsorlukları için Sayın Ferit Şahenk ve Sayın Murat Ülker'e özelde camiamız, genelde ise ülke sporu adına bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Doğuş Grubu'nun yelken takımımıza yaptığı sponsorluk neticesinde bu branştaki organizasyonumuzun hedefinin Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olduğunu belirterek taraftarlarımızın bu branşta da takımlarımızı bu unvanları elde etme mücadelesinde desteklemelerini arzu ediyoruz.



Profesyonel Futbol Takımımız, Sayın Aykut Kocaman ve ekibinin belirlediği yeniden yapılanma sürecini başarı ile geçirmektedir. Bu süreçte belirlenen pozisyonlar için transferler yapılmıştır. İlerleyen günlerde diğer bazı pozisyonlar için de gerekli transfer çalışmaları yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız transferlerin UEFA şampiyonalarında listeye yazılması hususunda UEFA ile yapmış olduğumuz sözleşme düzenlemeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye Ligi ile alakalı olarak ise hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. UEFA ile yapılan anlaşmanın, Kulübün geliri ya da finansal gücü ile alakalı olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Ancak anlaşmada yazılı kar/zarar parametresinin de UEFA listesine futbolcu yazılması için öngörülen parametre kadar ve en az onun kadar önemli olduğu gerçeğini ifade etmek istiyorum. Bu parametreye uygunluğu sağlamak adına yoğun bir şekilde kulübün gelirlerini arttırmak için mesai harcıyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği son derece zorlu koşullarda gerçekleşen öngörülemeyecek büyüklükteki kur farkı zararı, bizim ve diğer Türk takımlarının işini zorlaştırmaktadır. Sponsorluk gelirleri, bilet gelirleri, ürün satış gelirleri, oyuncu satış gelirleri, iştiraklerimizden elde edilen gelirler bu noktada son derece önemlidir. Bu gelir kalemlerinde hedeflerin tutturulmasının da ötesinde belirlenmiş hedeflerin aşılması, rekor gelirler elde edilmesi bir gerekliliktir. Bunun için değişik seferlerde taraftarlarımızın kulübe olan desteklerinin bu dönemde son derece önemli olduğu hususunda açıklamalarımız oldu.



Bu açıklamalarımıza rağmen, medyada bu hususun arka plana atıldığını ve art niyetliler tarafından bunun tam aksine taraftarlarımızın kulüplerine iyi günde kötü günde olan desteklerinin ön koşullara bağlanmaya çalışıldığını görüyoruz.



Büyük Fenerbahçe Taraftarı, hiçbir ön koşul olmadan kulübüne daima destek vermiştir. Canını, kanını 3 Temmuz sürecinde ortaya koyan Fenerbahçe Taraftarı kulübünün daima yanındadır. Bu yüzden Fenerbahçe taraftarının, medyada yer bulan ve Fenerbahçe'ye zarar vereceği aşikar olan hiçbir düşünceye, eğilime değer vermeyeceklerine inancım tamdır. Tüm Fenerbahçelilerin ortak arzusu 2017/2018 sezonunda futbol takımımızın şampiyon olmasıdır. Beklentimiz, taraftarlarımızın hınca hınç dolu tribünler ile stadımızı bu sezonda da rakiplerimiz için cehenneme çevirmesi ve içinden çıkılmaz bir stadyum olduğunu rakiplerimize göstermesidir.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın sayılı spor kulüplerinden olduğu iddiamızın, somut gerçekleri her gün birebir ortaya çıkmaktadır. Son olarak atletimiz Mizgin Ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metre yarışmasında, altın madalya alarak bu gerçeği bir kere daha tüm dünyaya göstermiştir. Milli takım forması ile elde edilen bu başarıdaki en büyük pay, Mizgin'i yetiştiren Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir. Aynı yarışmada milli forma altında yarışan ve olağanüstü performans sergileyen diğer atletlerimizi ve onların yetişmesinde emekleri geçen tüm kulüp antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



30 Ağustos 1922'de Büyük Önderimiz Başkomutan Atatürk tarafından komuta edilen Türk ordusu tarafından Dumlupınar'da düşmana karşı kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Kanları ve canları ile destan yazıp, Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini, şanlı bayrağımızın gönderden inmeyeceğini, dünyaya ilan eden, esaret altında olan milletlere Kurtuluş Savaşı yapmak konusunda ilham olan, bu kutsal zaferi kazananlara, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şükranlarımızı sunuyorum. Ulusumuzun Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor, milletimize ve camiamıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum.



Saygılarımla, Aziz Yıldırım"