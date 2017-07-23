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Aziz Yıldırım devreye girdi!

Fenerbahçe'de tüm şartlar orta saha ve forvet transferi için zorlanırken başkan Aziz Yıldırım'ndan transferlerini bir an önce bitirilmesi talimatı geldiği belirtildi. Lima'nın alınması için sefer başlatıldı.

Aziz Yıldırım devreye girdi!

Fenerbahçe'de gündemde orta saha için Santos'tan Lucas Lima bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Lima transferinin bitirilmesi için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği belirtiliyor.

Bonservis 3 ayrı elde!

Transferdeki en büyük engel,27 yaşındaki 10 numaranın bonservisinin 3 ayrı elde olması: Yüzde 80'i Doyen Sports Menajerlik'te, yüzde 20'si kendi menajeri ve kulübünde.

Sarı lacivertliler, Doyen Sports Menajerlik'e bir sonraki satıştan pay vermeyi planlıyor. Santos ise, Brezilya Ligi devam ettiği için Lima'yı bırakmak istemiyor. Yüzde 20'lik kulüp payı aralık ayında olmayacağı için Lima'nın ara transferde gelmesi de gündemde.

(Sözcü)

Etiketler; #aziz yıldırım
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