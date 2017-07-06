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Aziz Yıldırım hakkında iddianame!.. 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Aziz Yıldırım hakkında iddianame!.. 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasında müvekkiline hakaret ettiğini öne sürmüştü.

Bu şikayet üzerine Aziz Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda Aziz Yıldırım hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Yıldırım'ın, 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasında şikayetçi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözlerinin hakaret içerikli olduğu belirtildi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığını söylediği belirtilen iddianamede, suçun uzlaşma kapsamında kalması nedeni ile dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, tarafların uzlaşmaya yanaşmadığı belirtildi.

İddianamede, Yıldırım'ın "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aziz yıldırım #fenerbahçe #hapis cezası
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