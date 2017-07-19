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Babadağ'dan paraşütle 35 bin uçuş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, ocak ayından bu yana 35 bin uçuş gerçekleştirildi.

Babadağ'dan paraşütle 35 bin uçuş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, ocak ayından bu yana 35 bin uçuş gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, FTSO'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Babadağ'ın Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi olduğunu söyledi.

Babadağ'ın uçuş güvenliği bakımından da ön plana çıktığını vurgulayan Arıcan, yılın yedi ayında Babadağ'dan 35 bin uçuş gerçekleştiğini kaydetti.
Arıcan, Babadağ'ın her geçen gün daha kurumsal bir alana dönüştüğünü belirterek, uçuşların artarak süreceğini ifade etti. Arıcan, "Uçuş sayısından memnunuz. İnşallah bu yıl sonunda uçuş sayısıyla 2016'nın üzerine çıkacağız. Yamaç paraşütü denilince akla ilk Babadağ geliyor. Babadağ'ın ziyaretçileriyle bölge ve ülke ekonomisine de ciddi katkısı var." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #hava sporları
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