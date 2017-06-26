"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda, tekler ve çiftlerde bir veya iki kota hedefliyoruz"

Badminton Kadın Milli Takımı'nın başına getirilen Alman antrenör Gunther Huber, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda, tekler ve çiftlerde bir veya iki kota hedefliyoruz." dedi.

Huber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo 2020 yolunda milli sporculara bilgi ve birikimini aktarmak istediğini söyledi. Federasyonun, sporculara değer verdiğini ve yatırım yaptığını belirten Alman antrenör, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda, tekler ve çiftlerde bir veya iki kota hedefliyoruz. Türk sporcuların başarabileceğini bildiğim için buraya yardıma geldim." ifadelerini kullandı.

Gunther Huber, Türk kadın badmintoncuların, erkeklere göre daha iyi seviyede olduğunu dile getirerek, "Kadın oyuncular, antrenmanlara çok fazla konsantre olmuş durumda, iyi çalışıyorlar. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki herkesin performansı aynı seviyede değil ancak başarmak için çok fazla çabalıyorlar. Önemli olan da bu." diye konuştu.



"Belki bir sonraki olimpiyatlarda madalya hedeflenebilir"

Huber, Türkiye'nin badmintonda geldiği seviyeyle ilgili, "Gençlerde Avrupa'da alınan dereceler bulunuyor, potansiyel var. Türkiye şu an ortalama seviyenin üzerinde. En üst seviyeye erişebilir. " değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2020 için madalyanın erken olduğuna işaret eden antrenör, "Tokyo'da tek ve çift kadınlarda sporcular gruptan çıkabilir ama madalya almak çok zor. Belki bir sonraki olimpiyatlarda madalya hedeflenebilir." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Huber, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar milli takımın başında kalıp kalmayacağına federasyonun karar vereceğini dile getirdi. Alman antrenör, burada herkesin kendisine değer verdiğini vurgulayarak, "Eğer federasyon isterse olimpiyatlara kadar burada kalmam mümkün. Her şey federasyonun isteğine göre değişebilir." ifadelerini kullandı.



"Huber'den ne alırsak o kadar iyi"

2016 Rio Olimpiyatları'nda tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Özge Bayrak, Tokyo'da çiftlerde kota hedeflediğini söyledi.

Milli badmintoncu, Alman antrenör Gunther Huber'in çiftlerde oldukça bilgili olduğuna dikkati çekerek, "Huber'den ne alırsak o kadar iyi. Çiftlerde olimpiyatlara katılarak bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Zorlu geçiyor ama çok mutluyuz." diye konuştu.

Partneri Cemre Fere ile uyum yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Özge, şunları kaydetti:

"Maçın içinde birbirimizi motive ediyoruz. Daha önce teklerde mücadele ediyordum. Partnerle oynamak benim için daha zor. Çünkü ben agresif ve sinirli bir insanım. Hem onu hem de kendimi motive etmek biraz zor oluyor ama çalışıyoruz."