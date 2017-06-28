Galatasaray'ın dün görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i taşıyan uçak 16.23 itibariyle İstanbul'a indi.

Fransa'da Lyon'dan uçağa binen golcü futbolcu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak uçak biletini de gösteren bir fotoğraf yayınladı.



Gomis fotoğrafın yanına da 'Turk hava yollari île İstanbul a yolculuk baslamistir' yazdı.



Oyuncunun 16.00 sıralarında İstanbul'a varması bekleniyordu. Ancak uçağın iniş saati 16.23 olarak gerçekleşti.