Çankırı’da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Kupası İller Arası Wushu Sanda/Taolu Kung Fu Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı, 15 altın, 16 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde İstanbul birincisi oldu.

15 Temmuz şehit ve gazilerini unutturmamak için düzenlenen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası 21-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çankırı’da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonu’nun ortaklaşa organize ettiği etkinliğe 14 ilden toplam 160 sporcu katıldı. Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı da şampiyonaya 37 sporcusuyla katıldı.



Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada Bağcılarlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Heyecan içinde geçen müsabakalarda rakiplerini devirerek birincilik kürsüsüne çıkan sporcular ödüllendirildi. Minik, yıldız ve genç kategorilerinde rakiplerini deviren Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı 15 altın, 16 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Ayrıca Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları, takım halinde İstanbul birincisi oldu. Sporcuların zaferi başta aileleri olmak üzere Bağcılar halkına büyük sevinç yaşattı.



“SPORCULARIMIZI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”



Şampiyonları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Spor dalında verdiğimiz emeklerimizin karşılığını kat kat alıyoruz. Genç sporcularımız kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip zafere ulaşıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra her şampiyonada bize mutluluk ve gurur yaşatmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.