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Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı!

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Slovakya ile oynadığı klasman maçının ilk periyodunda sakatlanan Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı.

Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı!

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Slovakya ile oynadığı klasman maçının ilk periyodunda sakatlanan Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı.

Prag'daki Prag Arena'da yapılan maçta ilk periyot oynanırken rakip oyuncunun diz darbesiyle yerde kalan Bahar Çağlar oyuna devam edemedi.

Milli takımın sağlık ekibi tarafından ilk tedavisi yapılan ve sedyeyle sahadan çıkarılan Bahar, bir süre müşahede altında tutuldu.

Baş dönmesi olduğu öğrenilen milli oyuncu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahar'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bahar Çağlar #milli takım
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