Bakan Hulusi Akar, madalya kazanan güreşçileri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda altın ve bronz madalya kazanan sporcularla bir araya geldi.

109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan güreşçilerle sohbet etti Akar.

Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla Türk milletini gururlandıran sporcular, bu kez de Dünya Askeri Oyunları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattı.

Birçok şampiyonada madalya kazandıklarını ancak TSK çatısı altında madalya kazanmanın kendilerine ayrı bir gurur verdiğini söyleyen milli güreşçiler, sınır ötesindeki Mehmetçiğe moral vermekten de memnuniyet duyuyor.

2020 Olimpiyatlarında da altın madalyayı hedefleyen güreşçiler, Bakan Akar'ı da milli takım kampına davet etti.

ulusal.com.tr