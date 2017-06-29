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Bakan Kılıç'tan Zeliha'ya tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı telefonla arayıp kutladı

Bakan Kılıç'tan Zeliha'ya tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kılıç şampiyonada Nur Tatar Askari'nin ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyayı getiren Zeliha Ağrıs'ı telefonla aradı.

Kılıç, Güney Kore'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Ağrıs'a tebriklerini iletti.

Bakan Kılıç, aynı şampiyonada kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari'yi de telefonla ve yayınladığı mesajla kutlamıştı.​


Kaynak: AA
Etiketler; #Zeliha Ağrıs #tekvando #Güney Kore #gençlik ve spor bakanlığı #dünya tekvando şampiyonası #Akif Çağatay Kılıç
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