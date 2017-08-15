7 yaşında başladığı yelkende birçok başarı elde eden milli sporcu Berk Demirkıran, Tekirdağ'da düzenlenecek Balkan Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

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Adana'da ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Berk Demirkıran, 50'nci Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü sporcusu Berk Demirkıran, 13 yaşında İtalya'da düzenlenen optimist yarışmasında ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

Belçika'da bu yıl temmuz ayında düzenlenen Laser 4.7 Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş grubunda şampiyon olan Berk Demirkıran, 5-10 Eylül'de Tekirdağ'da gerçekleştirilecek 50'nci Balkan Şampiyonası'nda radial sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Berk Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir antrenman programında çalıştığını belirten milli yelkenci, "Yaklaşık on senedir yelken sporuyla ilgileniyorum. Dedemin teknesiyle denize açıldığımızda yelken yapan çocukları görmüştüm. Onları görünce ben de merak ettim. Sonra yelken sporuna başladım. O günden sonra da çok sevdim ve devam ettim." şeklinde konuştu.



"Hedefim şampiyon olmak"

Berk Demirkıran, 2008'den itibaren yarışlara katıldığını ifade ederek, "Belçika'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş grubunun birincisi olarak yarışı bitirdim. Şimdi de Balkan Şampiyonası var, bunun için hem karada hem de su üzerinde çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hedefim şampiyon olmak. Asıl hedefim ise olimpiyatlara katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başantrenörü ve Türkiye Yelkencilik Federasyonu Gençlik Sınıfı Sorumlusu Emrah Sürmen, Berk'in Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş grupta ciddi yarışlar çıkartarak birinci olmayı başardığını dile getirerek, "Berk, 13 yaşında, Türkiye'yi temsil ettiği ilk sene Fas'ın Agadir kentinde yapılan optimist şampiyonasında Fransa, Rusya, İspanya ve Almanya gibi bu sporda güçlü ülkelerin yelkencilerini geride bırakarak ilk uluslararası şampiyonluğunu kazandı. Şimdi Balkan Şampiyonası var. Organizasyon ülkemizde yapılacağı için daha çok önemsiyoruz. Şampiyonada ilk üç iyi bir derece ama biz Berk'in şampiyon olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.