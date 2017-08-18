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Barça'dan siyah bant kararı

Barcelona, kentte dün yaşanan terör saldırısı nedeniyle lig maçına siyah bantla çıkacak.

Barça'dan siyah bant kararı

Barcelona, kentte dün yaşanan terör saldırısı nedeniyle lig maçına siyah bantla çıkacak.

Barcelona, kentte dün meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle pazar günü sahasında oynayacağı Real Betis maçına siyah bantla çıkacaklarını ve karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Barcelona'da forma giyen futbolcular da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısına tepki gösterdi.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, "Sevgili Barcelona'mıza yönelik terör saldırısının kurbanlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerimi ve tüm desteğimi göndermek istiyorum. Vazgeçmeyeceğiz, barış içinde bir dünyada yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da forma giyen Uruguaylı Luis Suarez, Katalan ekibinden rekor bonservisle Paris Saint-Germain takımına transfer olan Brezilyalı Neymar, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı futbol dünyasının çok sayıda önemli ismi sosyal medya hesaplarından terörü lanetlerken, kente ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine de destek mesajı verdi./beinsports

Etiketler; #barcelona
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